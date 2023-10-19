محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى التي تم ويجري تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال لقائه المحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة وبعض أعضاء الوحدة.



حيث تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مجمعات خدمات المواطنين والمجمعات الزراعية ضمن المشروعات التي تم نهوها وجار توصيل المرافق لها بالتنسيق مع كل القطاعات فضلًا عن مناقشة خطوات تسليم المشروعات التي تم نهوها لجهات الولاية تمهيدًا لتشغيلها والتي تشمل الوحدات الصحية والكبارى ومجمعات الخدمات ومراكز تنمية الأسرة وغيرها من المشروعات والتي سيتم من خلالها تقديم كل الخدمات للمواطنين في القرى كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة "سكن كريم" لتوفير سكن مناسب للفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع وكذلك مشروعات قطاع الكهرباء والري والشباب والرياضة والغاز الطبيعي.



ووجه محافظ أسيوط -خلال اللقاء- السكرتير المساعد وفريق عمل وحدة تطوير الريف المصرى بالمتابعة المستمرة للمشروعات ونسب تنفيذها بالتنسيق مع مسئولي جهاز التعمير والشركات المنفذة للمشروعات ومراجعتها على أرض الواقع وحصر المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل ومدى جاهزيتها للتسليم والتشغيل وإعداد تقرير تفصيلي بذلك مؤكدًا على متابعته المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بكافة القرى والنجوع ميدانيًا لمتابعة نسب وجودة تنفيذ الأعمال وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية لها بالتنسيق مع مسئولي جهاز التعمير ومسئولي دار الهندسة ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات لافتًا إلى لقاءاته المتكررة بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية ومعرفة الأولويات في تنفيذ المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة لهم وإشراكهم في صياغة خطط التنمية وفقًا للاحتياجات الفعلية.



وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا وبلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



جدير بالذكر أن المشروعات التي تم ويجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه بالإضافة إلى المجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 266 مليون جنيه والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروعا بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروعا بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 97 مشروع والاتصالات 149 مشروعا، ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و14 مشروعا متنوعا ما بين (أسواق ومواقف ونقاط إطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه تم نهوها بنسبة 100 % وعدد 4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه.