الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد بث مباشر مباراة اتحاد جدة والتعاون بالدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

يترقب عشاق الكرة السعودية مباراة اتحاد جدة والتعاون مساء اليوم الجمعة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

txt

موعد مباراة اتحاد جدة والتعاون في الدوري السعودي

txt

أبرزهم الهلال والخليج.. والتعاون ضد اتحاد جدة.. مواعيد مباريات الدوري السعودي غدًا

txt

كانتي يستعيد تألقه من جديد مع اتحاد جدة

txt

بعد تواجده بقائمة اتحاد جدة بمونديال الأندية.. ماذا قدم أحمد حجازي للنمور؟

txt

نونو سانتو يواجه شبح الإقالة من تدريب اتحاد جدة

txt

حقيقة إعادة مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني

txt

أبو تريكة يوجه رسالة إلي نادي اتحاد جدة السعودي

يسعى اتحاد جدة لتحقيق الفوز من أجل حصد الثلاث نقاط، وتعويض خسارته في المباراة الماضية بعد سقوطه أمام جاره الأهلي بهدف نظيف، فيما يأمل التعاون في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وتحقيق الانتصار لملاحقة الهلال المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

 يحتل اتحاد جدة المركز الرابع برصيد 19 نقطة بعد تحقيقه الانتصار في 6 مباريات والتعادل في مباراة واحدة والخسارة في مباراتين، بينما يأمل التعاون في مواصلة نتائجه الإيجابية، ومواصلة ملاحقة الهلال، ويملك التعاون 22 نقطة في وصافة الدوري، خلف المتصدر بفارق نقطة.

 موعد مباراة اتحاد جدة و التعاون بالدوري السعودي:

تنطلق مباراة اتحاد جدة و التعاون في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الساعة السابعة بتوقيت الإمارات.

 

شاهد بث مباشر اتحاد جدة والتعاون

 

 

 

مواد متعلقة

موعد مباراة اتحاد جدة والتعاون في الدوري السعودي

أبرزهم الهلال والخليج.. والتعاون ضد اتحاد جدة.. مواعيد مباريات الدوري السعودي غدًا

الجريدة الورقية