نونو سانتو يواجه شبح الإقالة من تدريب اتحاد جدة

أصبح البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق الاتحاد، مهددًا بالرحيل عن النادي السعودي خلال الفترة المقبلة.

تعرض فريق الاتحاد، خلال الفترة الأخيرة لسلسلة من النتائج السلبية، آخرها بالجولة التاسعة، عندم تعرض للهزيمة أمام الأهلي بهدف دون رد، في الدوري السعودي.

وتسببت النتائج الأخيرة لتراجع الاتحاد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

نونو سانتو

وكشفت تقارير صحفية، عن توتر كبير في العلاقة بين سانتو وإدارة الاتحاد، منذ بطولة الأندية العربية كأس الملك سلمان، التي أقيمت في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وخرج نادي الاتحاد البطولة العربية من الدور الربع النهائي، عقب الهزيمة أمام الهلال بنتيجة 1-3، لتبدأ سلسلة الأزمات بين المدرب البرتغالي وإدارة النادي.

وكشف الإعلامي السعودي هتان النجار، المتخصص في أخبار نادي اتحاد جدة، بأن سانتو غاضب من بعض الأمور، وبدأت القصة في البطولة العربية عندما تحدث عن عدم التعاقد مع لاعبين يحتاجهم النادي.

وأشار الصحفي السعودي إلى أن عدم تفعيل بند التجديد في عقد سانتو مع الاتحاد رغم فوزه بلقب دوري روشن الموسم الماضي، أثر على علاقته بالمسؤولين.

نونو سانتو

وتولى نونو سانتو تدريب الاتحاد في 4 يوليو 2022 خلفا للروماني كوزمين كونترا.

وقاد المدرب البرتغالي الفريق، في 50 مباراة، فاز في 34 منها وتعادل 10 مرات وخسر6، وسجل الفريق 95 هدفا واستقبلت شباكه 29، فاز بلقب كأس السوبر السعودي ومن ثم دوري المحترفين بعد غياب 14 عامًا.