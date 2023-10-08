الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حقيقة إعادة مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني

سباهان اتحاد جدة
سباهان اتحاد جدة

سادت حالة من الجدل حول مصير مباراة سباهان الإيراني واتحاد جدة السعودي، والتي أُلغيت بسبب وجود تمثال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في الممر المؤدي لملعب المباراة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم.

txt

التاريخ ينتظر محمد صلاح أمام برايتون

وكانت إدارة اتحاد جدة السعودي قد اتخذت قرارًا بعدم لعب المباراة، بعدما طالبوا الجانب الإيراني بضرورة إبعاد التمثال، لكنهم رفضوا ليقرر العميد الانسحاب من المباراة.

وعلق الماليزي داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على حقيقة إعادة مباراة سباهان واتحاد جدة، حيث أكد في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية أنه لم تخرج قرارات رسمية خاصة بإعادة المباراة، على عكس ما تردد من بعض مسؤولي الفريقين خلال الفترة الماضية.

وشدد داتو على أنه ليس هناك صحة لما ينتشر من معلومات حول وجود اتفاق بإعادة المباراة خلال الأيام المقبلة، وأعتبر الاتحاد الاَسيوي غير مسؤول عن هذه الأنباء الغير صحيحة.

بينما كشف عن موعد البدأ في التحقيق، قال: " أرغب في أن يتم حسم هذه القضية قبل الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي ستنطلق يوم 23 أكتوبر الجاري".

مواد متعلقة

غياب ليفاندوفسكي يحمل بشرى سارة لجماهير برشلونة

بايرن ميونيخ يرفض عودة بواتينج
الجريدة الورقية