حقيقة إعادة مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني

سادت حالة من الجدل حول مصير مباراة سباهان الإيراني واتحاد جدة السعودي، والتي أُلغيت بسبب وجود تمثال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في الممر المؤدي لملعب المباراة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم.

وكانت إدارة اتحاد جدة السعودي قد اتخذت قرارًا بعدم لعب المباراة، بعدما طالبوا الجانب الإيراني بضرورة إبعاد التمثال، لكنهم رفضوا ليقرر العميد الانسحاب من المباراة.

وعلق الماليزي داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على حقيقة إعادة مباراة سباهان واتحاد جدة، حيث أكد في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية أنه لم تخرج قرارات رسمية خاصة بإعادة المباراة، على عكس ما تردد من بعض مسؤولي الفريقين خلال الفترة الماضية.

وشدد داتو على أنه ليس هناك صحة لما ينتشر من معلومات حول وجود اتفاق بإعادة المباراة خلال الأيام المقبلة، وأعتبر الاتحاد الاَسيوي غير مسؤول عن هذه الأنباء الغير صحيحة.

بينما كشف عن موعد البدأ في التحقيق، قال: " أرغب في أن يتم حسم هذه القضية قبل الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي ستنطلق يوم 23 أكتوبر الجاري".