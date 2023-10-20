الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة اتحاد جدة والتعاون في الدوري السعودي

اتحاد جدة والتعاون
اتحاد جدة والتعاون

يستعد اتحاد جدة لمواجهة التعاون مساء اليوم الجمعة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
 

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يسعى اتحاد جدة لتحقيق الفوز من أجل حصد الثلاث نقاط، وتعويض خسارته في المباراة الماضية بعد سقوطه أمام جاره الأهلي بهدف نظيف، فيما يأمل التعاون في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وتحقيق الانتصار لملاحقة الهلال المتصدر بفارق نقطة وحيدة.
 

يحتل اتحاد جدة المركز الرابع برصيد 19 نقطة بعد تحقيقه الانتصار في 6 مباريات والتعادل في مباراة واحدة والخسارة في مباراتين، بينما يأمل التعاون في مواصلة نتائجه الإيجابية، ومواصلة ملاحقة الهلال، ويملك التعاون 22 نقطة في وصافة الدوري، خلف المتصدر بفارق نقطة.
 

موعد مباراة اتحاد جدة و التعاون بالدوري السعودي:


تنطلق مباراة اتحاد جدة و التعاون في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الساعة السابعة بتوقيت الإمارات.
 

القنوات الناقلة للمباراة:


SSC Sport TV2 Portugal
La 7 Italia
Sport 2 Czechia
Cosmote Sport 3 HD
Max Sport 1 HD
Azam Sports 2 HD
Sony TEN 2 India HD
SPOTV
10 Play
QQ Sports Live
FOX Sport USA
Shahid VIP
 

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