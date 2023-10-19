عاجل
استشهاد 16صحافيا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر وحتى الآن
الخميس 19 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أبرزهم الهلال والخليج.. والتعاون ضد اتحاد جدة.. مواعيد مباريات الدوري السعودي غدًا

الهلال والخليج في
الهلال والخليج في الدوري السعودي

تستأنف مساء غدا الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، مسابقة دوري روشن، فتشهد انطلاق منافسات الجولة العاشرة بالدوري السعودي للمحترفين عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

txt

الاصابات تربك حسابات مدرب الهلال السعودي قبل استئناف الدوري غدًا

txt

غياب نيمار عن مواجهة الهلال أمام الأهلي في الدوري السعودي

مواعيد مباريات الدوري السعودي غدًا

الجمعة 20 أكتوبر

ـ تقام مباراة التعاون والاتحاد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ـ ويلعب الأخدود والفيحاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد مدينة الأمير هزلول بن عبد العزيز.

ـ ويواجه الفتح نظيره أبها في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.

ـ ويلتقي الهلال أمام الخليج في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

 

الجريدة الورقية