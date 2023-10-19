أبرزهم الهلال والخليج.. والتعاون ضد اتحاد جدة.. مواعيد مباريات الدوري السعودي غدًا

تستأنف مساء غدا الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، مسابقة دوري روشن، فتشهد انطلاق منافسات الجولة العاشرة بالدوري السعودي للمحترفين عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

مواعيد مباريات الدوري السعودي غدًا

الجمعة 20 أكتوبر

ـ تقام مباراة التعاون والاتحاد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ـ ويلعب الأخدود والفيحاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد مدينة الأمير هزلول بن عبد العزيز.

ـ ويواجه الفتح نظيره أبها في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.

ـ ويلتقي الهلال أمام الخليج في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة على ستاد الأمير فيصل بن فهد.