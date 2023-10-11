بعد تواجده بقائمة اتحاد جدة بمونديال الأندية.. ماذا قدم أحمد حجازي للنمور؟

قدم أحمد حجازي لاعب منتخب مصر الأول المحترف ضمن صفوف فريق اتحاد جدة السعودي أداءً مميزًا، مع النمور بدوري روشن، حتى أصيب بالرباط الصليبي.

وحجز مدافع النمور مقعدا أساسيا مع الفريق الأول منذ التعاقد معه قبل أن تأتي الإصابة الأخيرة، ويخوضان حاليًا برنامجًا تأهيليًا استعدادًا للعودة للملاعب من جديد بعد غياب دام 6 شهور.

أرقام أحمد حجازي مع اتحاد جدة السعودي

وتوج أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي 2022 - 2023، بعد غياب 13 عاما.

واستطاع مدافع النمور تقديم مستويات أكثر من رائعة مع الفريق فى الدوري السعودي هذا الموسم، حيث جاءت أبرز أرقام حجازي وفقًا لموقع “تراسفير ماركت”، كالتالى:

ـ استطاع أحمد حجازي المشاركة مع اتحاد جدة في 80 مباراة بقميص النمور، أحرز من خلالهما 10 أهداف وقام بصناعة هدف لزملائه، من أصل 7266 دقيقة لعبها خلال مسيرته الاحترافية وسجل 10 أهدف وصنع 6 لزملائه قبل إصابته الأخيرة بمختلف البطولات.

وينوي الجهاز الفني بنادي اتحاد جدة سرعة تجهيز حجازي، للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها شهر ديسمبر المقبل.

وتعرض حجازي لقطع في الرباط الصليبي في يونيو الماضي، فيما أكدت تقارير أبرزتها الصحف السعودية أن النمور تسعى لتجهيز الثنائي أحمد حجازي، والبرتغالي جوتا فيليبي، من أجل الاستعانة بخدماتهم في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل.

وتعاقد الاتحاد السعودي مع أحمد حجازي حتى صيف 2026، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمدافع المصري 2.5 مليون يورو.