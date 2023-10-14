كانتي يستعيد تألقه من جديد مع اتحاد جدة

ألقت صحيفة "آس" الإسبانية، الضوء على المردود الفني المتميز الذي يظهره لاعب وسط فرنسا، نجولو كانتي مع فريقه الجديد الاتحاد السعودي.

وانضم كانتي إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من تشيلسي، وسرعان ما تمكن الدولي الفرنسي من فرض نفسه، كعنصر لا غنى عنه في تشكيلة الفريق السعودي.

كانتي

اشارات صحيفة "آس"، إن كانتي الذي لعب 685 دقيقة فقط في 9 مباريات مع تشيلسي، على مدار الموسم الماضي 2022-2023، لعب حتى الآن 946 دقيقة خلال المباريات الـ 11 التي خاضها مع اتحاد جدة.

وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدفين منذ إنضمامه لنادي اتحاد جدة، وبحسب ما ذكرته صحيفة إسبانية، قد يعود اللاعب الذي يبلغ من العمر 32 عاماً إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي في المستقبل.

ولم يلعب كانتي أي مباراة دولية مع منتخب فرنسا منذ 3 يونيو 2022، أي منذ أكثر من عام كامل، إلا أن أداء اللاعب المتميز في الدوري السعودي، قد يعيده من جديد للمشاركة في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

خاض لاعب الاتحاد 53 مباراة دولية مع منتخب فرنسا حتى الآن، ساهم فيها بـ 3 أهداف حيث سجل هدفين، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وكان ضمن تشكيلة "الديوك" التي فازت بكأس العالم روسيا 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2020-21.