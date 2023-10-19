طرح دفعة جديدة من تذاكر كأس العالم للأندية

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” دفعة جديدة من تذاكر كأس العالم للأندية التى تقام فعالياتها بالسعودية خلال الفترة من 12 ـ 22 ديسمبر المقبل فى نسختها الـ 20 تاريخيًا.

المرحلة الثانية من حجز تذاكر كأس العالم

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن المرحلة الثانية من عملية بيع تذاكر مونديال الأندية على ان تتم عبر موقعه على الإنترنت لكل المباريات، بالاضافة الى تواجد المرحلة الثالثة خلال نوفمبر المقبل.

ويسجل الأهلي ظهوره المقبل في كأس العالم للأندية ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري ‏الأبطال على حساب الوداد المغربي في النسخة الأخيرة من البطولة.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات النسخة المقبلة من مونديال الأندية تواجد 7 فرق:

مانشستر سيتي الإنجليزي ، أوكلاند سيتي النيوزيلندي وكلوب ليون المكسيكي، وأوراوا الياباني، والأهلي المصري ممثل القارة السمراء واتحاد جدة السعودي صاحب اللقب الأخير من الدوري بالمملكة، إضافة لبطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الذي يتحدد خلال شهر نوفمبر المقبل.

دوري السوبر الأفريقي

وعلى الجانب الأخر، يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على سيمبا التنزاني في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على الملعب الوطني مكابا في إطار منافسات دور الـ8 من بطولة دوري السوبر ليج الأفريقي في نسخته الأولى.

كما اتفقت إدارة النادي الأهلي مع وزارة الصحة على وجود سيارات التبرع بالدم في محيط ستاد القاهرة الدولي خلال لقاء سيمبا التنزاني يوم الأربعاء المقبل لتبرع جماهير الأهلي بالدم للمصابين من أهالي غزة.

و طالب الأهلي بارتداء شارات سوداء في لقاء سيمبا غدًا حدادا على شهداء غزة الذين زهقت أرواحهم جراء عمليات القصف الصهيوني على فلسطين.

يخوض الأهلي المباراة تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر على أمل الخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة والتي ستقام في القاهرة وحسم بطاقة التأهل لدور الـ4.

على الجانب الأخر يدخل فريق سيمبا التنزاني المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز متسلحًا بعالمي الأرض والجمهور.

الأهلي يرتدي الطاقم الأسود أمام سيمبا تضامنا مع شهداء غزة

قرر النادي الأهلي ارتداء الطاقم الأسود بالكامل "الفانلة السوداء والشورت الأسود والجوارب السوداء" في مباراة الغد ضد سيمبا التنزاني في إطار منافسات بطولة دوري السوبر ليج الأفريقي.

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية حصولها على حقوق بث الدوري الأفريقي لكرة القدم بمشاركة النادي الأهلي والتي ستنطلق منافساتها غدً الجمعة.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة AD SPORTS 1 الرياضية الإماراتيه الحاصلة على حقوق بث البطولة بشكل رسمي.

و تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة مكة المكرمة.