هنية: شعبنا يعيش رحلة معاناة لم يعرف التاريخ لها مثيلًا

العيد هذا العام يأتي في ظل التضحيات

قال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، إن غزة تكافح عن كل العالم، والعيد هذا العام يأتي في ظل التضحيات الجسام، مؤكدا: شعبنا يعيش في رحلة معاناة لم يعرف التاريخ لها مثيلًا، هذا اليوم مبارك بحشود المصلين على أنقاض المساجد في غزة وفي المسجد الأقصى رغم القمع والحواجز.

وفي تصريح له، وجه هنية رسالة إلى شعب غزة الذي يواجه العدوان المجرم ويخوض المعركة بثبات: نحن على يقين بالنصر والتحرير والتمكين وإن العدو الذي يرتكب الإبادة الجماعية فشل في تحقيق أهدافه.

ولفت هنية: إلى أن أبناء القسام وكل كتائب المقاومة أبدعوا في الحفاظ على قدرة المقاومة على الإثخان في العدو في كل المواقع، نقول لكتائبنا المجاهدة إن الله لن يضيع جهادكم الذي سيثمر عزًا ونصرًا عما قريب.

حماس: كل عيد أضحى وإرادة شعبنا لن تنكسر

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنَّنا نقف إجلالاً وتقديراً لشعبنا الفلسطيني العظيم وخاصة في قطاع غزة العزة، مع حلول عيد الأضحى المبارك الذي يأتي هذا العام وشعبنا يتعرّض لأبشع حرب عدوانية وحشية عرفها التاريخ الحديث، ويتلاحم فيها شعبنا العظيم مع مقاومته الباسلة في معركة طوفان الأقصى المتواصلة منذ ثمانية أشهر، والتي ارتقى خلالها أكثر من 122 ألفاً بين شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، كل عيد أضحى وإرادة شعبنا لن تنكسر.

وأضافت حركة حماس في بيانا لها: مع آلام النزوح والجوع والعطش، وآهات الفقد وعمق الجراح نقف بعزيمة لا تلين، وإرادة لن تنكسر، وثبات وإيمان راسخ بالنصر، نشارك شعبنا العظيم في قطاع غزَّة خاصّة، وعموم الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل والشتات، آلامه وآماله، سائلين الله تعالى أن يعيد علينا هذه الأيام المباركات، وقد منّ الله علينا بالنصر وبتحرير القدس والأقصى.

وأكد البيان: أن شعبنا العظيم في قطاع غزَّة وفي كل ساحات الوطن وخارجه وهو يقارع هذا العدو الصهيوني المجرم في معركة طوفان الأقصى البطولية، ليقف نيابة عن الأمَّة قاطبة، دفاعاً عن أرض فلسطين المباركة، وذوداً وحماية للمسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى، وثالث الحرمين الشريفين.

وأضاف: نبارك لأمَّتنا حلول عيد الأضحى المبارك، ولحجَّاج بيت الله الحرام أداءَهم مناسك الحج هذا العام، وندعو أمَّتنا إلى أن تكون هذه الأيام المباركة فرصة لدعم صمود شعبنا الفلسطيني وتعزيز ثباته على أرضه ودفاعه عن مقدساته، وإلى تكثيف الجهود لتضميد جراحه وإغاثته، وهو يواجه حرب الإبادة والتطهير العرقي والتجويع.

وهنأت حركة حماس الشعب الفلسطيني في قطاع غزَّة وفي داخل الوطن وخارجه، في عزَّة وإباء حتى تحرير الأرض والمقدسات، وأمّتنا العربية والإسلامية في أمن واستقرار وتضامن ووحدة خلف قضاياها المشتركة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.