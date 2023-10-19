موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر ليج الأفريقي والقناة الناقلة

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على سيمبا التنزاني في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على الملعب الوطني مكابا في إطار منافسات دور الـ8 من بطولة دوري السوبر ليج الأفريقي في نسخته الأولى.

يخوض الأهلي المباراة تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر على أمل الخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة والتي ستقام في القاهرة وحسم بطاقة التأهل لدور الـ4.

على الجانب الأخر يدخل فريق سيمبا التنزاني المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز متسلحًا بعالمي الأرض والجمهور.

الأهلي يرتدي الطاقم الأسود أمام سيمبا تضامنا مع شهداء غزة

قرر النادي الأهلي ارتداء الطاقم الأسود بالكامل "الفانلة السوداء والشورت الأسود والجوارب السوداء" في مباراة الغد ضد سيمبا التنزاني في إطار منافسات بطولة دوري السوبر ليج الأفريقي.

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية حصولها على حقوق بث الدوري الأفريقي لكرة القدم بمشاركة النادي الأهلي والتي ستنطلق منافساتها غدً الجمعة.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة AD SPORTS 1 الرياضية الإماراتيه الحاصلة على حقوق بث البطولة بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة مكة المكرمة.