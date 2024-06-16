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عاجل.. مقتل محتجزي الرهينتين في مركز روستوف جنوب روسيا
الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. مدانون بتهم الإرهاب يحتجزون ضابطًا وحارس السجن في روسيا.. فيديو

صورة من السجناء والمحتجزين
صورة من السجناء والمحتجزين

قالت وسائل أجنبية، إن ضابط عمليات وحارسًا احتجزا كرهائن من قبل سجناء مدانون بتهم "الإرهاب" في مركز الاحتجاز “السجن” قيد المحاكمة في روستوف.

 

وأشارت الوسائل، إلى أن محتجزي الرهائن في مركز الاحتجاز في روستوف مسلحون بفؤوس مدببة وهراوات مطاطية.

وقام السجناء بتصوير الرهائن في منشأة الاحتجاز السابق للمحاكمة في روستوف في روسيا، وتزعم مصادر محلية أن أعضاء  المجموعة يطلقون على أنفسهم اسم “مجاهدي الدولة الإسلامية” وأن المفاوضات جارية معهم.

 

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