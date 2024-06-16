عاجل.. مدانون بتهم الإرهاب يحتجزون ضابطًا وحارس السجن في روسيا.. فيديو

قالت وسائل أجنبية، إن ضابط عمليات وحارسًا احتجزا كرهائن من قبل سجناء مدانون بتهم "الإرهاب" في مركز الاحتجاز “السجن” قيد المحاكمة في روستوف.

وأشارت الوسائل، إلى أن محتجزي الرهائن في مركز الاحتجاز في روستوف مسلحون بفؤوس مدببة وهراوات مطاطية.

وقام السجناء بتصوير الرهائن في منشأة الاحتجاز السابق للمحاكمة في روستوف في روسيا، وتزعم مصادر محلية أن أعضاء المجموعة يطلقون على أنفسهم اسم “مجاهدي الدولة الإسلامية” وأن المفاوضات جارية معهم.

ضابط عمليات وحارس احتجزا كرهائن من قبل سجناء مدانون بتهم "الإرهاب" في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في روستوف



🔶السجناء الذين احتجزوا رهائن في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف الروسية متهمون بتهم "الإرهاب"



🔶محتجزو الرهائن في مركز الاحتجاز في روستوف مسلحون بفؤوس مدببة… pic.twitter.com/c8pYWSeJMz — Arab-Military (@ashrafnsier) June 16, 2024