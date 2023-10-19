الأهلي يرتدي الطاقم الأسود أمام سيمبا تضامنًا مع شهداء غزة

قرر النادي الأهلي ارتداء الطاقم الأسود بالكامل، "الفانلة السوداء والشورت الأسود والجوارب السوداء"، في مباراة الغد ضد سيمبا التنزاني، في إطار منافسات بطولة دوري السوبر ليج الأفريقي.

وتنطلق غدًا منافسات بطولة دوري السوبر ليج الأفريقي بمواجهة قوية ومرتقبة ستجمع بين الأهلي وسيمبا التنزاني على الملعب الوطني مكابا، في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة.

أون تايم تحصل على حقوق بث الدوري الأفريقي:

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية، حصولها على حقوق بث الدوري الأفريقي لكرة القدم بمشاركة النادي الأهلي، التي ستنطلق منافساتها غدًا الجمعة.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة AD SPORTS 1 الرياضية الإماراتيه الحاصلة على حقوق بث البطولة بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 24 أكتوبر الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة مكة المكرمة.