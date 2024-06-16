أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم الأحد 16 يونيو 2024

سجلت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري في تعاملات أول أيام عيد الأضحى، اليوم الأحد 16-6-2024 استقرارًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديثات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك العاملة داخل مصر.

أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري أول أيام عيد الأضحى:

حرصًا من موقع بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات شاملة للقراء، نرصد لكم فى السطور القليلة القادمة أسعار أهم العملات العربية، أمام الجنيه المصري، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.





سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

12.69 جنيه للشراء و 12.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

155.42 جنيه للشراء و155.93 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

12.96 جنيه للشراء و 13.00 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

12.88 جنيه للشراء و 12.93 جنيه للبيع.

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