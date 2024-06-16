عاجل
عاجل.. مقتل محتجزي الرهينتين في مركز روستوف جنوب روسيا
الأحد 16 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم الأحد 16 يونيو 2024

عملات عربية
عملات عربية

 سجلت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري في تعاملات أول أيام عيد الأضحى، اليوم الأحد 16-6-2024 استقرارًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديثات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك العاملة داخل مصر.

 

أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري أول أيام عيد الأضحى:

 حرصًا من موقع بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات شاملة للقراء، نرصد لكم فى السطور القليلة القادمة أسعار أهم  العملات العربية، أمام الجنيه المصري، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك. 

 

اقرأ أيضًا .. بنوك مستثناة من إجازة عيد الأضحى


بعد عيد الأضحى .. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| تفاصيل


 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

 12.69 جنيه للشراء و 12.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

 155.42 جنيه للشراء و155.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

12.96 جنيه للشراء و 13.00 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

12.88 جنيه للشراء و 12.93 جنيه للبيع.

 

لمزيد من الأخبار  اضغط هنا 

مواد متعلقة

تراجع أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

يوم عرفة.. أسعار العملات العربية اليوم

بنوك مستثناة من أجازة عيد الأضحى

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 والأشهر الثلاث المقبلة
الجريدة الورقية