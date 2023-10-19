القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر ليج الأفريقي

تكشف بوابة الوفد عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقررة غدًا الجمعة، في افتتاح منافسات بطولة دوري السوبر ليج الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على سيمبا التنزاني في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على الملعب الوطني مكابا، في إطار منافسات دور الـ8 من بطولة دوري السوبر ليج الأفريقي في نسخته الأولى.

يخوض الأهلي المباراة، تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر، على أمل الخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه، من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة، التي ستقام في القاهرة وحسم بطاقة التأهل لدور الـ4.

على الجانب الآخر يدخل فريق سيمبا التنزاني المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا:

من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وسيمبا عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية، التي أعلنت اليوم عن حصولها على حقوق بث البطولة بشكل رسمي.

كما ستذاع مباراة الأهلي ضد سييمبا عبر قناة AD SPORTS 1 أبو ظبي الرياضية الإماراتيه الحاصلة على حقوق بث البطولة بشكل رسمي.

وستنطلق المواجهة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 أكتوبر على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

الأهلي يرتدي الطاقم الأسود أمام سيمبا تضامنًا مع شهداء غزة:

قرر النادي الأهلي ارتداء الطاقم الأسود بالكامل "الفانلة السوداء والشورت الأسود والجوارب السوداء" في مباراة الغد ضد سيمبا التنزاني في إطار منافسات بطولة دوري السوبر ليج الأفريقي.