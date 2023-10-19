الأهلي يستغل مباراة سيمبا لدعم مبادرة التبرع بالدم لمصابي غزة

اتفقت إدارة النادي الأهلي مع وزارة الصحة على وجود سيارات التبرع بالدم في محيط ستاد القاهرة الدولي خلال لقاء سيمبا التنزاني يوم الأربعاء المقبل لتبرع جماهير الأهلي بالدم للمصابين من أهالي غزة.

كما طالب الأهلي بارتداء شارات سوداء في لقاء سيمبا غدًا حدادا على شهداء غزة الذين زهقت أرواحهم جراء عمليات القصف الصهيوني على فلسطين.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على سيمبا التنزاني في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على الملعب الوطني مكابا في إطار منافسات دور الـ8 من بطولة دوري السوبر ليج الأفريقي في نسخته الأولى.

يخوض الأهلي المباراة تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر على أمل الخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة والتي ستقام في القاهرة وحسم بطاقة التأهل لدور الـ4.

على الجانب الأخر يدخل فريق سيمبا التنزاني المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز متسلحًا بعالمي الأرض والجمهور أملا في حسم بطاقة التأهل على حساب بطل أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا والقنوات الناقلة:

وستنطلق المواجهة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 أكتوبر على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وسيمبا عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والتي أعلنت اليوم عن حصولها على حقوق بث البطولة بشكل رسمي.

كما ستذاع مباراة الأهلي ضد سييمبا عبر قناة AD SPORTS 1 أبو ظبي الرياضية الإماراتيه الحاصلة على حقوق بث البطولة بشكل رسمي.

الأهلي يرتدي الطاقم الأسود أمام سيمبا تضامنا مع شهداء غزة

قرر النادي الأهلي ارتداء الطاقم الأسود بالكامل "الفانلة السوداء والشورت الأسود والجوارب السوداء" في مباراة الغد ضد سيمبا التنزاني في إطار منافسات بطولة دوري السوبر ليج الأفريقي.