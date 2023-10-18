كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر الأفريقي

يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني في مستهل مشوار الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى بدوري السوبر الأفريقي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي في تمام الساعة السادسة غد الجمعة الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 في العاصمة التنزانية دار السلام.

وتُقام مباريات العودة بينهما بداية من يوم 24 أكتوبر، حيث يواجه الأهلي نظيره سيمبا، ونفس اليوم يواجه صن داونز نظيره بتروأتلتيكو على أن يواجه مازيمبي نظيره الترجي يوم 25 من الشهر المقبل، فيما يواجه الوداد نظيره إنيمبا النيجيري في اليوم ذاته.

وتُقام مباريات العودة بين نفس الفرق بداية من يوم 24 أكتوبر، حيث يواجه الأهلي نظيره سيمبا، ونفس اليوم يواجه صن داونز نظيره بتروأتلتيكو على أن يواجه مازيمبي نظيره الترجي يوم 25 من الشهر المقبل، فيما يواجه الوداد نظيره إنيمبا النيجيري في اليوم ذاته.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي

وتذاع مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني في افتتاحية بطولة دوري السوبر الأفريقي على قناة أبوظبي الرياضية الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات دوري السوبر الأفريقي.

التشكيل المتوقع للأهلى لمبارة سيمبا التنزاني

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة

في الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو

قائمة الأهلي في بطولة دوري السوبر الأفريقي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء

خط الدفاع: علي معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمود متولي، ومعتز محمد، وخالد عبدالفتاح، وكريم فؤاد، وأكرم توفيق، ومحمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور، وأليو ديانج، ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد، وعمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات، وأحمد عبدالقادر، وطاهر محمد طاهر، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومحمد الضاوي كريستو، وأنتوني موديست، وصلاح محسن، ومحمود كهربا

انتظام الدوليين قبل السفر إلى تنزانيا

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظام اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني ‏في ‏معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت اشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏

وكان الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية، ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎.‎

اجتماع كولر

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اجتماعًا مع الجهاز المعاون له على هامش المران الذي خاضه ‏الفريق ‏صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.‏

وناقش كولر مع الجهاز المعاون آخر الترتيبات الخاصة بالسفر إلى تنزانيا لخوض المباراة، وبرنامج تجهيز اللاعبين على الوجه ‏الأمثل. ‏

وعقد كولر محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المرتقبة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف اندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية، ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎.‎