اليوم .. بعثة الأهلي تتوجه إلى تنزانيا استعدادًا لبدء دوري السوبر

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دولة تنزانيا مساء اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة ، استعدادًا لبدء مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري السوبر الأفريقي خلال نسختها الأولى .





كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قد واصل مرانه الجماعي مساء الأمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في تنزانيا، ضمن منافسات دور الثمانية للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وخاض لاعبو الأحمر على هامش المران الأخير فقرة إحماء وتدريبات بدنية في بداية المران، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

كما شهد مران الأهلي مشاركة أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية، فيما خاض باقي اللاعبين الدوليين تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

جلسة كولر ..

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر على الحديث مع الدوليين على هامش مران الفريق، عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني، وخوض مواجهتين وديتين أمام زامبيا والجزائر بالإمارات ، في إطار مواجهات الأجندة الدولية.

بينما أدى الثنائي كريم فؤاد ومحمود متولي البرنامج التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.

كما خاض رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، وثنائي الناشئين طارق حسن مواليد ٢٠٠٣، وعمر كامل ٢٠٠٦، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وسبق خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي رفقة سمير عدلي المدير الإداري، البعثة للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، وتذليل أي صعاب إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الجهاز الفني على تحقيق أهدافه من اللقاء.