انتظام دولي الأهلي في المران الصباحي قبل التوجه إلى تنزانيا

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء انتظام اللاعبين الدوليين بعد نهاية فترة التوقف الدولي ، وانتظام اللاعبين بعد العودة من المشاركة مع المنتخب الوطني ‏في ‏معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر.‏





وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة.‏



وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت اشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏

وكان خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء رفقة سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية، ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎.‎

استئناف المران ..

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قد استأنف مرانه الجماعي مساء الأمس على ملعب التتش، استعدادًا لملاقاة سيمبا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في تنزانيا، ضمن منافسات دور الثمانية للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وخاض لاعبو الأحمر على هامش المران الأخير فقرة إحماء وتدريبات بدنية في بداية المران، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

كما شهد مران الأهلي أمس الثلاثاء مشاركة أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية، فيما خاض باقي اللاعبين الدوليين تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.