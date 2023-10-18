القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مواجهاته في بطولة دوري السوبر الأفريقي ، الجمعة المقبل ، بملاقاة نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي بدار السلام ، على أن يأتي لقاء الإياب في القاهرة 24 من الشهر ذاته.

ومن المنتظر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية ، التي أعلنت حصولها على حق نقل مواجهات دوري السوبر الأفريقي.



كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر ، قد واصل مرانه الجماعي مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا المقبلة.

تدريبات بدنية وخططية ..

وخاض لاعبو الأحمر على هامش المران الأخير فقرة إحماء وتدريبات بدنية في بداية المران، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

كما شهد مران الأهلي مشاركة أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية، فيما خاض باقي اللاعبين الدوليين تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

وقام السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر على هامش المران بالحديث مع الدوليين على هامش مران الفريق، عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني، وخوض مواجهتين وديتين أمام زامبيا والجزائر بالإمارات ، في إطار مواجهات الأجندة الدولية.



كان خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد سبق بعثة الأهلي إلى تنزانيا رفقة سمير عدلي المدير الإداري، البعثة للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، وتذليل أي صعاب إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الجهاز الفني على تحقيق أهدافه من اللقاء.