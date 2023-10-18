كولر يعقد اجتماعًا مع جهازه المعاون على هامش مران الأهلي

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اجتماعًا مع الجهاز المعاون له على هامش المران الذي خاضه ‏الفريق ‏صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.‏



مران الأهلي

وناقش كولر مع الجهاز المعاون آخر الترتيبات الخاصة بالسفر إلى تنزانيا لخوض المباراة، وبرنامج تجهيز اللاعبين على الوجه ‏الأمثل. ‏

وعقد كولر محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المرتقبة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف اندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية، ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎.‎