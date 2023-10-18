الأهلي يختتم استعداده قبل السفر إلى تنزانيا
أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اختتم تدريباته صباح اليوم ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر عصر اليوم إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.
وحرص مارسيل، كولر المدير الفني للفريق الأحمر، على عقد محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددًا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المرتقبة.
خاض اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد من الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.
وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه.