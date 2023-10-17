من 10 سنوات.. "الفيشاوي" يدعم فلسطين بفيديو لـ 15 نجما يتضامنون مع غزة

تزامنا مع الصراع الاسرائيلي الفلسطيني الحالي، شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه عبره صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو عمره 15 عاما، لمجموعة من نجوم الفن المصري، يسجلون فيه دعمهم للفلسطينيين، خاصة قطاع غزة.

وظهر في الفيديو الذي شاركه "الفيشاوي" لمتابعيه، كنوع من التضامن مع القضية الفلسطينية، كل من خالد صالح، يسرا، ومحمود قابيل، عمرو يوسف، حسن الرداد، إنجي المقدم، عمرو سعد، غادة عبد الرازق، يوسف الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد الفيشاوي، بسمة، عمرو عبد الجليل، وعبد العزيز مخيون.

وقال أحمد الفيشاوي: "الفيديو دا عمره 15 سنه وإبادة الشعب الفلسطيني من شيوخ و رجال و نساء و لشديد الحزن الأطفال مستمره !كفايه دم و كفايه حرب و متنسوش من لا يرحم الناس في الارض لا يرحمه الله في السماء".

وذكر الفنان الراحل خالد صالح في رسالته التي بدأ بها الفيديو: "اللي بيحصل ده إبادة للشعب الفلسطيني، مفيش حاجة في الكون تبرر الحصار والتجويع والقتل"، فيما قالت يسرا: "أطالب كل إنسان إن إحنا نوقف المجزرة اللي بتحصل في أطفال غزة"، ومن جانبها، وتابع محمود قابيل: "دلوقتي لازم ننقذ ما يمكن إنقاذه".

أحمد الفيشاوي

فيلم عادل مش عادل

يذكر أن أحمد الفيشاوي انتهى من تصوير أحدث أفلامه "عادل مش عادل"، من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، دينا، محمد رضوان، والمطربة نوال عبد الشافي، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

يجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامٍ يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي، كما ينتظر أحمد الفيشاوى عرض فيلم "ورد ريحان" الذى انتهى من تصويره قبل عدة أشهر، وهو تأليف وإخراج محمد نبيل، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي.