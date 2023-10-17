الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم  2 The Nun يتخطى الـ257 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

فيلم 2 The Nun
فيلم 2 The Nun

وصلت إيرادات الجزء الثانى من فيلم الرعب 2 The Nun، إلى 257 مليونًا و248 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 8 سبتمبر الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 83 مليونًا و784 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و173 مليون و500 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

فيلم 2 The Nun

وكان قد حصل الجزء الثانى من فيلم الرعب 2 The Nun، على تقييم ضعيف وصل إلى 24% من قبل 2009 نقاد عالميين، و35% من قبل أكثر من 5000 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح العمل يوم 8 سبتمبر الماضى بدور العرض العالمية.

 

أحداث فيلم 2 The Nun

الجزء الثانى من فيلم الرعب 2 The Nun من إخراج مايكل شافيز، يعود الجزء القادم من The Conjuring universe إلى أرض مألوفة حيث تلتقي الأخت إيرين (تايسا فيرميجا) مرة أخرى وجهًا لوجه مع Valak، الراهبة الشيطانية.

 

الفيلم هو تكملة لفيلم 2 The Nun  لعام 2018، الذي حقق 365.5 مليون دولار إيرادات على مستوى العالم، وتقع القصة عام عام 1956 في فرنسا، حيث يُقتل كاهن، ويبدو أن هناك شرا ينتشر جراء موته، وتجد الأخت إيرينا نفسها في مواجهة وجهاً لوجه مع قوة شيطانية مرة أخرى.

 

أبطال فيلم  2 The Nun

والفيلم يعد أحد أشهر أعمال الرعب ويتولى إخراجه مايكل تشافيز، وبطولة تايزا فارميجا بدور الراهبة إيرينا، وستورم ريد، وبوني أرونز، و آنا بوبليويل.

يشار إلى أن 2 The Nun  الجزء الأول دارت فى عام 1952 حول كاهن يرسله الفاتيكان إلى رومانيا للتحقيق فى وفاة راهبة شابة فى دير رومانى، ليكتشف أن هناك قوة شيطانية على شكل راهبة تطارده ليتحول الدير إلى ساحة معركة بينها وبين رجال الدين.

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الجريدة الورقية