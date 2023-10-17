تفاصيل وفاة المغربية إيمان تسونامي بعد صراعها مع المرض

وفاة الفنانة الشعبية إيمان البهيجي الشهيرة إعلاميا بإيمان تسونامي، صباح اليوم الثلاثاء، بالمستشفى العسكري فى مدينة الرباط، بعد معاناة طويلة مع المرض.

إيمان تسونامي

رقدت الفنانة إيمان تسونامي منذ أسابيع بأحد المصحات الخاصة بالدار البيضاء، قبل توجيهها بالمستشفى العسكري بالرباط بتوصية ملكية، بعد إصابتها بتسمم حاد.

سبب وفاة إيمان تسونامي

صرح مصدر مقرب من إيمان تسونامي، أنها شعرت بمغص شديد بعد عودتها من إحدى الحفلات، ما أدى إلى نقلها للمستشفى على وجه السرعة، حيث تبين بعد خضوعها لعدد من الفحوصات الطبية أنها تعرضت لتسمم حاد.

المغنية تسونامي، تعرضت لذات الأزمة الصحية قبل سنوات، ما تسببت في اختفائها عن الساحة الفنية لمدة طويلة وخسارتها لوزنها بشكل كبير.

إيمان تسونامي

ونعى مجموعة من نجوم الفن إيمان تسونامي معربين عن حزنهم لهذا الخبر، موجهين لها الدعاء بالرحمة والمغفرة.

إيمان تسونامي

إيمان تسونامي نشأت في مدينة مراكش، حيت بدأت مشوارها الفني في سن صغيرة 15سنة، بعدما وقعت على شهرتها في البداية ضمن حفلات الأعراس.

واشتهرت الفنانة الشعبية في الوسط الفني بعد تقديمها للجمهور المغربي العديد من الأغاني التي بلغت نسب مشاهدتها أرقام قياسية.