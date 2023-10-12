إيرادات فيلم "سكر" بشباك التذاكر فى أولى أيام طرحه

اطلقت الشركة المنتجة الفيلم الغنائي سكر، بشاشات العرض المصرية ليلة أمس، وحصد ايرادات في أولى أيام عرضه بشباك التذاكر مبلغ 44,539 جنيها، من بطولة الفنانة ماجدة زكي.

فيلم سكر

أحداث فيلم سكر

يستوحى "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

أبطال فيلم سكر



هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.