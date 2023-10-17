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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

دينا «كوافيرة» فى «كتف قانوني»

دينا
دينا

تقوم الفنانة دينا بتغيير جلدها ضمن أحداث فيلم "كتف قانوني" شخصية كوافيرة كانت تعمل في منطقة شعبية ولكن انتقلت إلى منطقة المهندسين.

دينا

أبطال فيلم "كتف قانوني"

ويقوم ببطولة فيلم " كتف قانوني" الفنانة هالة صدقى، بدرية طلبة، سيد كريم عفيفي، محمد رضوان، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.

 

من ناحية أخري، تشارك دينا كضيفة شرف في فيلم "العميل صفر" مع الفنان أكرم حسنى والمعروض حاليًا في السينمات، حيث انطلق الفيلم في دور العرض يوم 16 أغسطس الماضى، والعمل يشارك في بطولته بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

دينا

آخر أعمال دينا 

وكان آخر أعمال دينا في السينما فيلم "الدعوة عامة" الذى تم عرضه العام الماضى، من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى "كيمز" ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

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