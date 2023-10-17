إيرادات فيلم حسن المصري آخر ليلة عرض

حصد فيلم حسن المصري، بطولة الفنان أحمد حاتم وفريال يوسف، أمس الأحد، إيرادات بلغت 118,877 ألف جنيه في شباك تذاكر بدور العرض السينمائية.

فيلم حسن المصري

أبطال فيلم حسن المصري

فيلم "حسن المصري" بطولة أحمد حاتم، فريال يوسف، اللبنانية دي دياموند بو عبود، ومراد مكرم وإخراج اللبناني سمير الحبشي، وتم تصوير عدد من مشاهده في بيروت والقاهرة، والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة وهو إنتاج مشترك بين شركات مصر العالمية.

آخر أعمال أحمد حاتم:

يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم فيلم "المطاريد" الذى طرح في السينمات خلال شهر يناير الماضى، وهو إخراج ياسر سامي، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، ويشارك حاتم في بطولته إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.