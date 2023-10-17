أول فيلم مصري.. The Goat يشارك بمسابقة Alice Nella Citta

فيلم The Goat أو "المعزة" يشارك في مسابقة Alice Nella Citta، ضمن فعاليات مهرجان روما السينمائي في الفترة ما بين 18 أكتوبر وحتى 29 أكتوبر الحالي، ويعتبر أول فيلم إنتاج مصري يشارك في هذه المسابقة.

فيلم The Goat

يتنظر صنّاع الفيلم مشاركة The Goat للمخرجة الاريا بوريلي في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بعد تأجيل فعالياته لينطلق في الفترة ما بين 27 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل.

أحداث فيلم The Goat

تدور قصة فيلم The Goat حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

فيلم The Goat

أبطال فيلم The Goat

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.