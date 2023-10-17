ماتيو لاهوز مرشح لتولي رئاسة الاتحاد الإسباني

يقترب الحكم الدولي الإسباني السابق ماتيو لاهوز، من تولي رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، خلفًا لبيدرو روشا، الرئيس المؤقت.

وكان روشا قد تولي رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم خلفًا لـ لويس روبياليس، الرئيس السابق، والذي رحل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خلفية القضية الأخلاقية خلال المونديال النسائي السابق.

جاء تفكير الاتحاد في تعيين رئيسًا، بعدما غاب الرئيس المؤقت بيدرو روشا عن حفل تقديم بطولة السيدات، مما أدى إلى استياء القائمين على البطولة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك إجماعًا على تولي الحكم السابق، ماتيو لاهوز، رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث من المتوقع أن تُجرى الانتخابات في الحادي عشر من مارس المقبل، لكن هناك مطالبات بإقامة انتخابات عاجلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك أسماء أخري تنافس الحكم الإسباني السابق وهم سلفادور جومار وباكو دييز، ورامي أبوخار، وكارلو سواريز، وديفيد أجانزو.

الجدير بالذكر أن لاهوز معروف بقرارته التحكيمية المثيرة للجدل، حيث يرى جماهير ريال مدري وبرشلونة أن الحكم السابق منحاز لفريق على حساب الأخر في المباريات التي قام بإدارتها تحكيميًا.