عاجل
لحظة قصف المستشفى المعمداني في غزة.. شاهد وزيرة الصحة الفلسطينية: استهداف مستشفى المعمداني إبادة جماعية
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ماتيو لاهوز مرشح لتولي رئاسة الاتحاد الإسباني

ماتيو لاهوز
ماتيو لاهوز

يقترب الحكم الدولي الإسباني السابق ماتيو لاهوز، من تولي رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، خلفًا لبيدرو روشا، الرئيس المؤقت.

txt

البناني يعلن غلق النادي الخميس استعدادا لإنتخابات الزمالك

txt

بث مباشر .. مباراة إنجلترا وإيطاليا المرتقبة في تصفيات أمم أوروبا 2024

txt

سون يكشف تفاصيل إصابته أمام فيتنام

txt

كيروش يعلن تشكيل قطر لمواجهة إيران في نهائي بطولة الأردن الدولية

وكان روشا قد تولي رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم خلفًا لـ لويس روبياليس، الرئيس السابق، والذي رحل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خلفية القضية الأخلاقية خلال المونديال النسائي السابق.

جاء تفكير الاتحاد في تعيين رئيسًا، بعدما غاب الرئيس المؤقت بيدرو روشا عن حفل تقديم بطولة السيدات، مما أدى إلى استياء القائمين على البطولة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك إجماعًا على تولي الحكم السابق، ماتيو لاهوز، رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث من المتوقع أن تُجرى الانتخابات في الحادي عشر من مارس المقبل، لكن هناك مطالبات بإقامة انتخابات عاجلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك أسماء أخري تنافس الحكم الإسباني السابق وهم سلفادور جومار وباكو دييز، ورامي أبوخار، وكارلو سواريز، وديفيد أجانزو.

الجدير بالذكر أن لاهوز معروف بقرارته التحكيمية المثيرة للجدل، حيث يرى جماهير ريال مدري وبرشلونة أن الحكم السابق منحاز لفريق على حساب الأخر في المباريات التي قام بإدارتها تحكيميًا.

مواد متعلقة

العراق يفوز على الأردن ويحصد برونزية بطولة الأردن الدولية

كوريا الجنوبية تقسو على فيتنام بسداسية نظيفة
الجريدة الورقية