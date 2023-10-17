سون يكشف تفاصيل إصابته أمام فيتنام

كشف سون هيونج مين، لاعب توتنهام الإنجليزي ومنتخب كوريا الجنوبية، تفاصيل إصابته أمام فيتنام، في المباراة الودية التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء في ملعب سواون الأولمبي.

وأكد سون في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية، حيث قال: "الإصابات جزء من العيش كلاعب كرة قدم".

وتابع سون تصريحاته: "بالتأكيد كان لدي قلق بشأن ما إذا كنت سألعب في مباراة اليوم أم لا، لكنني لم أستطع قبول القدوم إلى كوريا وعدم اللعب أمام هذه الجماهير".

وأردف: "تناقشت مع المدرب في هذا الأمر وقلت له قراري أنني سأخوض هذه المباراة، لم أستطع من المشاركة كثيرًا في التدريبات، لكنني ممتن للمدرب لاحترامه قراري".

بينما تحدث مدرب كوريا الجنوبية كلينسمان، حيث قال: "خطتي الأساسية هي مشاركة سون لمدة 90 دقيقة، الإصابة العضلية لم تتكرر ولم تكن هناك مشكلة عند فحصها في الدقيقة 60".

تفاصيل فوز كوريا الجنوبية على فيتنام

استطاعت كوريا الجنوبية تحقيق الفوز على نظيره فيتنام بنتيجة 6/0، في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في ملعب سواون الأولمبي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة كوريا الجنوبية أمام فيتنام قد انتهت بتقدم الشمشون الكوري بهدفين نظيفين، حيث جاء عن طريق مين جاي كيم وهوانج هي تشان في الدقائق السادسة والسابعة والعشرون.

فيما نجح المنتخب الكوري خلال الشوط الثاني من تسجيل الهدف الثالث من خلال لاعب فيتنام مين ترونج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 51، بينما سجل هيونج مين سون الهدف الرابع في الدقيقة 60.

بينما أحرز المنتخب الكوري الهدف الخامس في الدقيقة 70 عن طريق كانج إن، واستطاع جيونج وو يونج بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 86 من ومن المباراة.

ولعب المنتخب الفيتنامي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 من عمر المباراة بعدما تعرض اللاعب بوي هوانج فيت للطرد خلال اللقاء.

يذكر أن المنتخب الكوري الجنوبي نجح في تحقيق الفوز على نظيره التونسي برباعية نظيفة، في المباراة الودية الماضية.