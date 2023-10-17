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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كيروش يعلن تشكيل قطر لمواجهة إيران في نهائي بطولة الأردن الدولية

منتخب قطر
منتخب قطر

أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب قطر، تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة إيران في نهائي بطولة الأردن الدولية، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد عمان الدولي، لنسخة العام الحالي 2023.

تشكيل قطر لمواجهة إيران في نهائي بطولة الأردن الدولية

وضم التشكيل كل من أكرم عفيف والمعز علي في خط الهجوم، بتشكيل ضم كل من:-

مشعل برشم في حراسة المرمى، بالإضافة إلى كل من أحمد سهيل ومحمد وعد وطارق سلمان وعبدالعزيز حاتم ويوسف عبدالرازق وأكرم عفيف وهمام الأمين وبسام الراوي وأحمد فتحي والمعز علي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب قطر كل من صلاح زكريا وفهد يونس في حراسة المرمى، بالإضافة إلى يوسف أيمن واحمد علاء وعلي أسد وحسن الهيدوس وحازم أحمد ومصعب خضر وجاسم جابر وسلطان البربك وعبدالله المعرفي ومصطفي مشعل.

حقق منتخب قطر الفوز على العراق بركلات الترجيح في بطولة الأردن الدولية الودية الرباعية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، على الجانب الاخر منتخب إيران الذي تأهل على حساب منتخب الأردن بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد.

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