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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بث مباشر .. مباراة إنجلترا وإيطاليا المرتقبة في تصفيات أمم أوروبا 2024

إنجلترا وإيطاليا
إنجلترا وإيطاليا

 مع دقات العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء، يستضيف ملعب ويمبلي مواجهة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإيطالي، في تكرار لنهائي نسخة بطولة أمم أوروبا الأخيرة، والتي شهدت تفوق الأزوري.
 

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 ومن المقرر إقامة اللقاء لحساب الجولة الثامنة من تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم العام المقبل 2024.
 وتكون سهرة الليلة الكروية الدولية  منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق صوتي للتونسي عصام الشوالي.

 موقف المنتخبين في المجموعة..

 ويخوض منتخب إنجلترا لقاء الليلة، محتلًا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة  برصيد 13 نقطة عقب تحقيق الفوز في 4 مواجهات والتعادل في مباراة وحيدة.
 بينما يأتي المنتخب الإيطالي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر في أخرى.
 ويخوض المنتخب الإنجليزي مواجهة إيطاليا الليلة تحت شعار شعار لا بديل عن الفوز من أجل حصد النقاط الثلاث وحسم التأهل رسميًا ليورو 2024 في ألمانيا على حساب الأزوري.


 يمكنك مشاهدة المباراة المرتقبة من خلال الضغط هنا ..

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