عاجل
لحظة قصف المستشفى المعمداني في غزة.. شاهد وزيرة الصحة الفلسطينية: استهداف مستشفى المعمداني إبادة جماعية
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البناني يعلن غلق النادي الخميس استعدادا لإنتخابات الزمالك

عماد البناني
عماد البناني

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي أن جميع بوابات النادي وعددها 7  بوابات  كلها ستكون مفتوحة لدخول الأعضاء يوم الجمعة المقبل لحضور الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد .

إقرأ أيضًا..

txt

الزمالك يحدد موعد انضمام الدوليين لـ التدريبات الجماعية

txt

الزمالك يفوز على الشمس بدوري اليد

وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون  من ثلاث بوابات من إتجاه بوابات  النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع ٢٦ يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.

وفي سياق متصل قررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك غلق مقر النادي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يأتي ذلك بسبب تجهيز النادي لإقامة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري. 
ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية في التاسعة صباح يوم الجمعة المقبل.

مواد متعلقة

إل جي تعلن عن أرباحها الأولية للربع الثالث من 2023

هشام نصر في حوار للوفد: الزمالك يحتاج فكر رجال الإعمال قبل أموالهم لبناء هيكل إداري قوي

بعثة سلة الزمالك تصل البحرين

هشام نصر يكشف للوفد طموحاته مع الزمالك في حاله نجاحه بالانتخابات

تدريبات تأهيلية إضافية للجزيري في مران الزمالك

حاتم سكر يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

هاني العتال: سأرفض رحيل زيزو حال فوزي بانتخابات الزمالك.. وأؤيد بقاء فتوح

عمر هريدي: الزمالك أغنى ناد في مصر.. وسأحجز على أموال كهربا (فيديو)
الجريدة الورقية