ليفربول يضع "عينه" على جوهرة شالكة

مازال ليفربول يبحث عن لاعب وسط جديد من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سواء في الشتاء أو الصيف المقبلين.





وكان ليفربول وافق على بيع فانبيو وجوردن هندرسون ليعوض رحيلهما بالتعاقد مع المجري دومينيك سوبوسلاي والأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر، والياباني واتارا إندو خلال الصيف الماضي.

وطالب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التعاقد مع أسان ويدراوجو لاعب خط وسط شالكة الألماني.

ويتنافس أكثر من نادي إنجليزي على ضم ويدراوجو صاحب الـ17 عاما، ويراقب ليفربول عن كثب تطورات اللاعب.

وشارك صاحب الـ17 عاما في تسع مباريات في الدوري الألماني للدرجة الثانية، وسجل مرة واحدة.

ويفكر ناديا بايرن ميونخ ولايبزيج في التعاقد مع اللاعب الشاب ويدراوجو، في الميركاتو الصيفي المقبل، فيما حاول ميلان من قبل التعاقد معه في الصيف الماضي ويعمل الروسونيري في الوقت الحالي على ضمه في شهر يناير أو الميركاتو الصيفي.



ويملك ويدراوجو شرطا جزائيا مع ناديه شالكة ويصل قيمته إلى 20 مليون يورو.



