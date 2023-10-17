صراع مشتعل بين ليفربول وريال مدريد لضم موسيالا

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع جمال موسيالا لاعب وسط فريق بايرن ميونخ، ليدخل في منافسة شرسة مع ريال مدريد وأندية آخرى.



وعلقت المحادثات بين موسيالا مع بايرن ميونخ بشأن تمديد عقده مع الفريق البافاري، الذي ينتهي في صيف 2026.



يرغب بايرن ميونخ في تأمين تواجد لاعبه موسيالا، داخل أسوار أليانز أرينا، وتحصينه من الأندية المهتمة بضمه.





وكان النادي البافاري دخل في مفاوضات مع ممثلي موسيالا بشأن تمديد عقده مع بايرن ميونخ، مع المدير الرياضي السابق صالح حميديتش.



ويتقاضى موسيالا مع بايرن ميونخ مبلغ 8 مليون يورو بشكل سنوي، الذي يتبقى له 3 سنوات مع النادي البافاري.



راتب فئة أولى:



يجهز بايرن ميونخ عقدا جديدا ليصبح اللاعب واحد من أعلى الذين يحصلون على رواتب في النادي، ووعد النادي البافاري، لاعبه موسيالا ليكون مستقبل الفريق البافاري، لكنه يريد المشاركة بشكل أكبر مع النادي الالماني.



حتى الأن موسيالا مستمر مع بايرن ميونخ بشكل طبيعي، لكنه حال قرر الرحيل عن النادي البافاري سيكون المهتمين بضمه ليفربول وريال مدريد.

