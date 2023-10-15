ليفربول يخطط للنهاية.. البحث رسميًا عن بديل محمد صلاح

يبدو أن الأمور تسير في اتجاه محدد لدى إدارة نادي ليفربول وهو البدأ في كتابة سطور "النهاية" لرواية لاعب من أعظم المحترفين الذين مروا في تاريخ النادي وهو الدولي المصري محمد صلاح.

محمد صلاح كان منذ أيام قليلة على حافة الإقلاع من الملاعب الأوروبية والهبوط للمنطقة العربية من بوابة الدوري السعودي، ولكن لأسباب غير معلنة حتى الآن توقفت الرحلة ليستمر في الريدز، ولكن يبدو أن الرحلة تعطلت بشكل مؤقت.

حيث إن إدارة نادي ليفربول تبحث في الوقت الراهن عن بديل محمد صلاح، وبالفعل توصلت لهدفها، وهو إن كان يُنذر بشيء، فبالتأكيد يُعني البدأ في كتابة السطور الأخيرة لرواية محمد صلاح في ملعب الأنفيلد.

ليفربول يحدد رسميًا بديل محمد صلاح

شهدت الأيام الأخيرة دخول نادي ليفربول في مفاوضات مع نجم بايرن ميونخ، الألماني ليروي ساني، كخيار أول لتعويض مغادرة النجم المصري محمد صلاح المُحتملة في الصيف القادم.

ويأتي اهتمام الريدز بضم ساني بسبب إعجاب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، ومن أحد الأسباب التي أقنعت المدرب الألماني بضم اللاعب هو قضائه لأربع موسام من قبل في أجواء الدوري الإنجليزي في مانشستر سيتي بداية من 2016 وحتى 2020.

ويأتي بحث إدارة الريدز لضم ساني بعدما كشفت تقارير صحفية إلى إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول، الصيف القادم، والانتقال إلى الدوري السعودي بعدما نال اهتمامًا كبيرًا من اتحاد جدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

تصريحات المدير الرياضي للدوري السعودي عن محمد صلاح

تحدث مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للدوري السعودي للمحترفين، عن إمكانية المحاولة من جديد للتعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي لأحد أندية السعودية.

حيث صرح مايكل إيمينالو لوسائل الإعلام البريطانية أن محمد صلاح لم يغلقوا الباب أمامه، ومرحب به في أي وقت لكننا لا نضغط على اللاعبين أو نجبرهم على القدوم إلى الدوري السعودي.

وأضاف أن صلاح من لاعبيه المفضلين، وحال أراد لاعب المجيء إلى هنا وكانت هناك فرصة للعمل مع النادي المُنتقل له بطريقة احترافية، فسنكون سعداء جدًا بوجوده".