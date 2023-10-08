بسبب صلاح.. نونيز يحقق رقم مميز مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

نجح النجم الأوروجوياني داروين نونيز نجم نادي ليفربول في تحقيق رقم مميز مع ليفربول خلال المباريات التي خاضها مع النادي منذ التوقيع الرسمي، وهو الإنجاز الذي تحقق بفضل قدرة محمد صلاح على التسجيل.

نونيز يحقق رقم مميز مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

أصبح النجم داروين نونيز يمتلك 5 صناعات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، جميعها كانت لمحمد صلاح، وهي التمريرة الحاسمة رقم 7 هذا الموسم من جانب الأوروجوياني للنجم الدولي المصري بمختلف المسابقات.

ووفقًا لتقارير إنجليزية فإن داروين نونيز أصبح أكثر لاعب يصنع أهدافًا للاعب واحد- بشكل حصري- في تاريخ الدوري الإنجليزي.

تقدم ليفربول على برايتون يجعل الريدز قريبًا من تحقيق الانتصار السادس في الموسم الحالي من البريميرليج بعد تعادل وهزيمة.