محمد صلاح الأفضل في مباراة ليفربول وبرايتون

حصد النجم الدولي محمد صلاح، جناح ليفربول، على جائزة الأفضل في مباراة برايتون ألبيون والتي جمعت بينهما بالجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق صلاح بعد تسجيله هدفين في شباك برايتون ألبيون بعد تأخر الريدز بهدف نظيف، قبل أن يعدل مو النتيجة إلى صالح ليفربول بهدفين لهدف، لكن لم يكن كافيًا لحصد الثلاث نقاط بعدما أحرز أصحاب الأرض هدف التعادل لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2.

وساهم محمد صلاح خلال 13 مباراة ضد برايتون ب14 هدفًا بواقع 7 أهداف و6 تمريرات حاسمة ليكون أكثر الفرق التي ساهم "مو" تهديفيا أمامهم بالتساوي مع مانشستر يونايتد.

كما أن مو ساهم في تسجيل 18 هدفًا سواء بالتسجيل أو الصناعة خلال آخر 14 مباراة لـ الريدز.

ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 5 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما نجح في التسجيل مسبقًا أمام بورنموث ووست هام يونايتد وأستون فيلا بالإضافة لصناعة أربعة مثلهم.