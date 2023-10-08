ثنائية صلاح غير كافية.. برايتون يفرض التعادل على ليفربول بالبريميرليج

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق، مواجهة ليفربول وبرايتون، التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير لحساب منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ثنائية صلاح:

خلال الشوط الأول تمكن صلاح من تسجيل ثنائية فريقه، عندما نجح في الدقيقة 40 في تسجيل أول الأهداف معادلاً النتيجة، ثم تمكن أيضًا من منح ليفربول التقدم عبر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط.

كان برايتون قدم تقدم بالنتيجة عند الدقيقة 20 عبر لاعبه سيمون، قبل أن يتمكن عند الدقيقة 78 من تسجيل ثاني أهدافه ومعادلة النتيجة عبر لاعبه لويس دينك.



ب تلك النتيجة ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 17 في الترتيب الثالث، بينما ارتفع رصيد برايتون إلى النقطة 16 في الترتيب السادس.

وبدأ ليفربول اللقاء بكل من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.