ليفربول يدرس التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ تحسباً لرحيل صلاح المحتمل

ينوي نادي ليفربول الانجليزي التقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات ليروي ساني لاعب فريق بايرن ميونيخ ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير ، تحسباً لرحيل محمد صلاح المحتمل إلى الدوري السعودي.

واشارت تقارير إنجليزية ، أن نادي اتحاد جدة الذي كان يطمح إلى ضم صلاح خلال انتقالات الصيف الماضي ، سوف يجدد مطالبه بضم اللاعب خلال الشتاء المقبل والتقدم بعرض قياسي جديد.

كان النادي الإنجليزي قد رفض عرضاً من اتحاد جدة خلال الصيف الماضي قدرت قيمته ب١٥٠ مليون إسترليني وامتيازات أخرى من الصفقة حال منحه الضوء الأخضر للرحيل.

ويرتبط اللاعب الدولي الألماني الذي انتقل إلى البايرن عام ٢٠٢٠ ، بتعاقد مع الفريق البافاري حتى صيف ٢٠٢٥.

تمديد التعاقد ..

وفي هذا الصدد اعلن كريستوف فروند المدير الرياضي لفريق بايرن ميونيخ ، أن إدارة البافاري ستعقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع ممثلي اللاعب من أجل الاتفاق على صيغة نهائية لتمديد تعاقد ساني مع ناديه ، تفادياً لأية مفاوضات مستقبلية من أندية أخرى لضم اللاعب الذي يقدم مستويات مميزة مع ناديه.

ويحظى ساني باهتمام أندية أوروبية عدة لضمه وعلى رأسهم برشلونة وريال مدريد وليفربول الذي انضم اخيرا إلى خط المفاوضات، بينما يرتبط مع بايرن بعقد حتى صيف 2025، لكن محادثات تمديد العقد بين الطرفين لم تبدأ خلال الوقت الحالي، إذ يرغب اللاعب بمعرفة نوايا ناديه خلال الصيف المقبل.