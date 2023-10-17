رياض محرز: البطاقة الحمراء للفراعنة زادتهم عزيمة

كشف رياض محرز، لاعب المنتخب الجزائري وأهلي جدة السعودي، شعوره بعد تعادل منتخب بلاده أمام مصر، في المباراة الودية التي أقيمت بالأمس الأثنين على ملعب هزاع بن زايد.

وحسب التصريحات التي أدلى بها رياض محرز بعد نهاية المباراة أنه يشعر بالحزن الكبير بعد التعادل الذي أعتبره مخيب للاَمال، بعد طرد لاعب المنتخب المصري محمد هاني.

وشدد على أنه محبط من التعادل في المباراة التي لعبنها أمام خصم بعشرة لاعبين.

تصريحات رياض محرز

تحدث رياض محرز بعد تعادل الجزائر أمام مصر، حيث قال: "لدي شعور بالحزن الكبير من التعادل المخيب أمام منتخب مصر، بعدما لعب بـ 10 لاعبين فقط".

وتابع: "لدي حالة من الاحباط الشديدة بحكم تحقيق التعادل رغم أننا لعبنا أمام منافس بـ 10 لاعبين، لكننا لم نجد الحلول في المباراة رغم العودة القوية لنا في الـ10 دقائق الأخيرة".

وأكمل: "في نهاية الأمر هي مباراة ودية، لكن الأهم بالنسبة لنا في هذه اللحظة أن لدينا مبارتان في نوفمبر بتصفيات كأس العالم 2026، ويجب التحضير والتركيز لهما بشكل جيد، لم نفقد أي شيء".

وأتم محرز تصريحاته: "قمنا بالتحضير الجيد للمباراة، لكن البطاقة الحمراء بالنسبة لمنتخب مصر زادتهم عزيمة".

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري يقع في المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم 2026، حيث جاء بجانب غينيا وأوغندا وموزمبيق وبوتسوانا والصومال، بينما جاء في المجموعة الرابعة بنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، بالإضافة لـ بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.