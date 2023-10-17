النني يكشف كواليس تجديد عقده مع آرسنال

كشف محمد النني، لاعب منتخب مصر وآرسنال الإنجليزي، موقفه بعد تجديد تعاقده مع فريقه، على الرغم من إصابته التي تعرض لها في وقت توقيعه للعقود.



وأكد النني أنه بكي بعدما طلبت إدارة الجانرز تجديد عقوده، على الرغم من معاناته من الإصابة التي تعرض لها.

وشدد على أنه لن يقوم بفتح مطاعم في إنجلترا على غرار ما يفعله عدد من اللاعبين بعد اعتزالهم كرة القدم، مؤكدًا على أنه يعشق اللعبة.



تصريحات النني

تحدث محمد النني في حوار أجراه مع شبكة "إيفنينج ستنادرد"، حيث قال: "الجميع في آرسنال يعرفون أنني أحبهم كثيرًا بنسبة 100%، فهم يعرفون أنني لا أريد الرحيل، لذلك أريد المواصلة وإنهاء مسيرتي هنا بنسبة 100%".

وتابع: "تعرضت للإصابة وكان عقدي قريب من الانتهاء ولم أستطع اللعب في الموسم الماضي".

وأضاف: "إدارة النادي جاءت إلي مباشرة بعد إصابتي في اليوم التالي وتحدثوا مع عن العقد الذي أريد وضعه، حيث أكدوا أنهم يحبونني ويرغبون في استمراري، لذلك بكيت في هذا اللحظة".

أوضح: "لدي تفكير بشكل دائم في كرة القدم".

وأردف: "أعرف أن لدينا عدد من اللاعبين الأكبر سنًا من قبل وأنهوا مسيرتهم، لكنهم لا يعرفون ماذا يفعلون بعد ذلك".

وأضاف: "الأفضل لك أن تُفكر حاليًا فيما تريد أن تفعل بعد اعتزالك، لأنه عند الانتهاء من ذلك، يمكن أن يكون لديك شيء تم بناؤه بالفعل".

واستطرد: "هذه الفكرة بدأت من هنا لأننا نريد البقاء في إنجلترا، لكن لا أستطيع أن استمر في إنجلترا بدون عمل، لا أستطيع البقاء في المنزل دون القيام بأي شيء".

وعن مشروعه المستقبلي، قال: "أفكر حول العمل الذي يمكنني القيام به، لا أستطيع فتح مطاعم لأن شغفي هو كرة القدم منذ اليوم الأول".

الجدير بالذكر أن النني قرر الاستقرار في إنجلترا خلال الفترة الحالية، بعد السنوات الكثيرة التي ظل بها في الجانرز.