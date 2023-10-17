النني: حلمي منذ الصغر اللعب في برشلونة

أكد محمد النني، لاعب اَرسنال الإنجليزي، أن حلمه منذ الصغر اللعب في برشلونة الإسباني، بعدما وجه إليه أحد الأشخاص في المقاولون العرب سؤلًا حول أين تريد أن تلعب.

وشدد على أنك لو لم تكن لديك أحلام كبيرة فلن تحصل على شيء، فلو كان حلمك كبيرًا في كرة القدم فستصل إليه.

تصريحات النني

تحدث محمد النني في تصريحات صحفية، حيث قال: "البعض لا يفهمون أنني أحب أن أحلم، ولهذا أرغب في الأشخاص الجيدين من حولي".

وأضاف: "بالتأكيد قد يستغرق الأمر من 15 أو 20 عامًا، لكن لدي الهدف الذي أريد أن نصل إليه".

بينما تطرق للحديث عن ذكرياته في المقاولون العرب، فقال: "أحد الأشخاص وأنا في الذئاب قال لي أين تريد أن تلعب؟ جاء ردي: أرغب في اللاعب داخل في كامب نو ببرشلونة".

وأضاف: "أقسم لك أنه غادر للتو ولم يكمل المقابلة معي، لم يقل شكرًا لك، لا وداعًا أو أي شيء".

وأردف: "لو لم تمتلك أحلامًا كبيرة في كرة القدم، فبالتأكيد لن تحصل على أي شيء، إذا كان حلمك كبيرًا، على الأقل ستكون قريبًا منه، وهذا ما أؤمن به حقًا، لذلك أحب أن أحلم، ماذا سأخسر؟".

وعن اعتزاله كرة القدم، قال: "أرغب في أن أنهي مسيرتي عند بلوغ 37 أو 36 عامًا، لذا لا يزال أمامي 5 أو 6 سنوات متبقية".

وأردف: "أعمل بجد كما هو الحال دائمًا وأحاول العودة إلى التشكيلة الأساسية لأرسنال، بالتأكيد، هذا هو هدفي".

وأكمل: "أعرف أنني عدت من إصابة طويلة وهذا ما أفعله في ملعب التدريب؛ القتال والقتال والقتال من أجل العودة والتواجد في التشكيلة الأساسية".

وأتم النني تصريحاته: "أعطي 100% كل يوم لإظهار أنني مستعد للعب بشكل دائم، وبعد ذلك عندما تتاح لي الفرصة للعب، يجب أن أظهر أنه لا يزال بإمكاني البقاء هناك وإعطاء كل ما لدي لهذا النادي".