روسيا: غزة تمر بكارثة إنسانية.. والعالم في حالة قلق

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، خلال اجتماعمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول القضايا الملحة خلالالوقت الحالي، أبرزها القضية الفلسطينية، أن روسيا تبذل أقصىالجهود على المستوى السياسي، بما في ذلك من خلال مجلسالأمن الدولي، حيث قدمنا مشروع قرار يركز على القضاياالإنسانية.



وأضاف سيرجي ريابكوف أن الوضع في منطقة الصراع"فلسطين" يميل إلى التدهور وفقا للتقييم الروسي، موضحا أنالعمليات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي عشوائية، والتهديدبعملية برية والدخول إلى غزة لا يزال قائما.





وأشار ريابكوف إلى أن أراض غزة والسكان الموجودين هناكبالفعل في حالة كارثة إنسانية، ولا يحصلون على الرعاية الطبيةولا الاحتياجات الأخرى، ولفت نائب وزير الخارجية الروسي أن كلهذا يسبب قلقا كبيرا في العالم.