تفاصيل اتصال بوتين ونتنياهو في ظل حرب غزة وإسرائيل

أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، استعداد روسيا لمواصلة العمل من أجل وقف المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية بطرق سياسية ودبلوماسية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين بوتين ونتنياهو، يوم الاثنين، أن المناقشة كانت تتمحور حول "الأزمة الناجمة عن التصعيد الحاد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن الرئيس بوتين قدم التعازي لأهالي الضحايا الإسرائيليين، وشدد على "الرفض القاطع لأي أعمال تؤدي إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال".

وأطلع بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي على "الخطوات التي تتخذها روسيا للمساعدة في تطبيع الأوضاع ومنع المزيد من تصعيد العنف وتفادي كارثة إنسانية في قطاع غزة".

وأكد بوتين على "استعداد الجانب الروسي لمواصلة العمل الذي يهدف إلى وقف المواجهة الفلسطينية – الإسرائيلية وتحقيق التسوية السلمية بطرق سياسية ودبلوماسية".

وأطلع بوتين كذلك الجانب الإسرائيلي على النتائج الرئيسية لمكالماته مع زعماء فلسطين ومصر وإيران وسوريا، التي أجراها في وقت سابق من اليوم الإثنين.

روسيا تكشف حقيقة وجود اتصالات مُستقبلية بين بوتين وبايدن

أعلن مساعد الرئيس الروسي، "يوري أوشاكوف"، أن الاتصالات بين الرئيس "فلاديمير بوتين"، ونظيره الأمريكي "جو بايدن"، على خلفية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، "غير مُخطط لها"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.

وقال أوشاكوف ردًا على سؤال عما إذا كان من المنوي إجراء اتصالات في سياق الوضع المتدهور بالشرق الأوسط: "لا، لم يتم التخطيط لها".