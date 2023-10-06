روسيا تُعلّق بسخرية على توقعات المؤشرات الاقتصادية الألمانية

علّق نائب مجلس الأمن الروسي "دميتري مدفيديف"، على توقعات المؤشرات الاقتصادية الألمانية بسخريته المعهودة، و"مدح" كلاً من المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

جاء ذلك وفق ما نشره مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث كتب:

تتوقع الحكومة الألمانية تراجعا للاقتصاد بنسبة 0.4%، فيما سينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.8% بحلول نهاية العام. استمروا في ذلك يا شولتس وبيربوك وشركاؤكم!

وكانت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية قد أفادت في وقت سابق بأن الناتج الصناعي قد انخفض في يوليو الماضي بوتيرة أعلى من التوقعات، ما يكشف عن صعوبات يواجهها أقوى اقتصاد في أوروبا، حيث قالت الوزارة إن الناتج الصناعي المعدل انخفض بنسبة 0.8% على أساس شهري في يوليو، بعد انخفاضه بنسبة 1.4% في يونيو 2023. كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1% في يوليو 2023، وتراجع الإنتاج الصناعي باستثناء قطاعي الطاقة والبناء، بنسبة 1.8% في يوليو 2023 مقارنة بيونيو 2023.

روسيا تفتح قضايا جنائية ضد 200 من المُرتزقة الأجانب

فتحت "أجهزة التحقيق الروسية"، قضايا جنائية ضد 200 مواطن أجنبي ينتمون لأكثر من 30 دولة، خدموا كمرتزقة في صفوف القوات الأوكرانية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية نُشر على الموقع الإلكتروني أنه تم فتح قضايا جنائية ضد مواطنين من أستراليا والأرجنتين وبلجيكا ودول أخرى.

من جهته ذكر روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المسؤول عن جرائم نظام كييف بوزارة الخارجية الروسية، خلال منتدى التعاون الأمني ​​لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن المحاكم في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أصدرت بالاستناد للأدلة التي جمعتها أجهزة التحقيق، أحكاما على أكثر من 100 عسكري أوكراني حضوريا وغيابيا بالسجن لفترات طويلة، بما في ذلك السجن مدى الحياة، بسبب إصدارهم أوامر إجرامية وقتلهم مدنيين.

وفي وقت سابق، قال إن روسيا تدرس محاكمة نظام كييف وحلفائه الأجانب.