عبدالسند يمامة: الوفد يمتلك رؤية شاملة للنهوض بمصر

الإصلاح السياسى فى المقدمة وبعض المواد الدستورية معطلة منذ 10 سنوات

نراهن على وعى الشعب المصرى فى ال إصلاح عبر صناديق الاقتراع

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد المرشح لرئاسة الجمهورية، أن رؤية النهوض بمصر التى تضمنها برنامجه الانتخابى الذى سيطرحه للمصريين خلال الأيام المقبلة جاءت جامعة وشاملة لكل النواحى التى تهم المواطنين، مشدداً على أن رؤية الوفد لن يتم احتكارها، ولكنها سوف تتم إتاحتها بعد طرحها لمن يشاء من الشركاء فى العملية الانتخابية للاستفادة منها من أجل الوطن والمواطن.

وكشف الدكتور عبدالسند يمامة أن حملته الانتخابية تم تقسيمها لقسمين أساسيين الأول يتعلق بالحملة من الناحية الفنية وتوزيع التخصصات والميزانية المعدة لذلك، والتواصل مع لجان الحزب بالجمهورية، حيث تتضمن قطاعات فى المحافظات وغرفة مركزية فى مقر الحزب بالقاهرة تم ربطها بالمحافظات والمراكز لتشمل ربوع مصر.

وأضاف رئيس الوفد أن برنامجه يتضمن فى القسم الثانى رؤية شاملة للإصلاح بهدف الخروج بالبلاد من الأزمات الطاحنة التى تشهدها البلاد.

وقال رئيس الوفد إن الإصلاح السياسى يأتى فى المقدمة عبر الإصلاح الدستورى من خلال التعديل وطلب تفعيل نصوص دستورية لم تفعل من 10 سنوات سابقة رغم أنها فى غاية الأهمية مثل الإدارة المحلية التى تعد الضلع الثالثة فى السلطة التنفيذية بجانب رئيس الجمهورية والحكومة، مشيراً إلى وجود 8 مواد من المادة 175 إلى المادة 183 فى الدستور تتعلق بالإدارة المحلية معطلة منذ عقد مضى.

ولفت الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن هناك نصاً خاصاً بمنصب نائب رئيس الجمهورية، وتعديلات أخرى تحتاج إلى تفصيل وشرح، بالإضافة إلى نصوص ترتبط بالعدالة والحقوق والحريات والفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها تحتاج إلى توضيح من أجل تنمية الاستثمار وتعزيز الإصلاح الاقتصادى.

وأرجع رئيس الوفد الركود فى نشاط الأحزاب إلى المناخ السياسى العام الذى تُسأل عنه الدولة والمسئولون عن الأحزاب، وهناك أيضاً النصوص المتعلقة بمباشرة الحياة السياسية، حيث تعد مسألة فى غاية الأهمية، معقباً: «بالنسبة لها، لنا رؤية وسنطلب فيها بعض التعديلات».

ونوه الدكتور عبدالسند يمامة بأن الاستحقاق الانتخابى لرئاسة الجمهورية يعد فرصة جيدة ومتاحة من أجل عودة الحياة السياسية لمصر وعودة الأحزاب لتمارس دورها، لافتاً إلى أن الحياة السياسية لا تصح دون أحزاب كالتعليم الذى لا يمكن تحقيقه دون مدارس، إذ ينص الدستور فى المادة الخامسة منه على مبدأ التداول السلمى للسلطة وعلى أن التعددية السياسية والحزبية هى أساس الحكم.

واختتم رئيس الوفد تصريحاته مشيراً إلى ثقته الكبيرة فى وعى الشعب المصرى وجموع الناخبين بالأوضاع الراهنة التى تمر بها البلاد وما يعانيه المواطنون من أزمات اقتصادية طاحنة التهمت مدخراتهم ومواردهم، بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة من نزاعات، الأمر الذى يتطلب رؤية ودقة فى الاختيار حماية للوطن وتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة.