الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الخارجية: لا اتفاق لفتح معبر رفح.. وجاهزون لإيصال المساعدات إلى غزة

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية

 قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسعى منذ بداية التصعيد على غزة، إلى فتح معبر رفع ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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 وأضاف شكري خلال كلمته في مؤمر صحفي مع نظيرته الفرنسية، اليوم الإثنين، أن جرى تجميع كميات كبيرة من المساعدات في العريش ويجري التنسيق مع الأمم المتحدة والأونروا والصليب الأحمر لدخولها إلى قطاع غزة.

 وتابع: "حتى الآن لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي موقف يؤتي بإمكان فتح معبر رفح من ناحية غزة أو السماح بدخول المساعدات أو خروج الأجانب من هناك".

 وأوضح أن الدولة المصرية على أتم استعداد لإدخال المساعدات وخروج مواطني دولة ثالثة، وعمل المعبر بكامل كفاءته ودخول الأشقاء الفلسطينيين للعلاج.

اتصالات مصرية لدعم مسار التهدئة في الداخل الفلسطيني:

 منذ السبت قبل الماضي، وتجري الدولة المصرية اتصالات عدة لدعم مسار التهدئة في الداخل الفلسطيني، عقب اشتعال الحرب الضروس بين المقاومة الفلسطينية، والجيش الإسرائيلي، التي خلفت عددًا كبيرًا من القتلى في جيش الاحتلال، فضلًا عن الشهداء من الأشقاء الفلسطينيين.

 وتحرص مصر على إيصال المساعدات لأهالي غزة في الداخل الفلسطيني، حيث كشفت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية من قطاع غزة، أن مصر رفضت السماح للرعايا الأجانب الذين يحملون الجنسية الأمريكية، بالمرور من معبر رفح البري، وقد ظل الرعايا الأجانب ينتظرون دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا.

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