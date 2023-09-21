سعر القمح صباح اليوم الخميس في أسواق الجملة.. طن "الروسي" بكام

أسعار القمح.. شهدت أسعار القمح خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في السوق المصرية ولدى تاجر الجملة استقرارًا، وذلك على مدار نحو أكثر من أسبوع متواصل، خلال التعاملات في السوق المحلية.

واستقر طن القمح الروسي بنوعيها، كما ثبت الأوكراني، وذلك عقب الهبوط، خلال تعاملات الثلاثاء الماضي، بمقدار ما بين 400 : 600 جنيه بالطن، كما ثبت تداول سعر الكيلو لدى المستهلك خلال التعاملات اليومية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار القمح صباح اليوم الخميس في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار القمح اليوم الخميس

القمح

سعر طن القمح

قمح روسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند 10,900 جنيه للطن.

قمح روسي بروتين 11.5%

وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 10,700 جنيه للطن، دون تغيير.

قمح روسي 12.5% بورصة السلع

وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع عند 11,000 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

وسجل سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 10,600 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وصل سعر كيلو القمح اليوم لـ22َِ جنيهًا للمستهلك.

أسعار القمح عالميًا

انكمشت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ نزل عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 3 سنت، ليسجل 585.75 سنت للبوشل.

وهبط عقد مارس 2024، لتداول القمح بمقدار 3 سنت؛ ليصل العقد الآجل إلى 611.75 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.